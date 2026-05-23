Desde el barrio Camilo Torres, en el sector norte de la ciudad de Sincelejo, donde en horas de la tarde del viernes 22 de mayo hombres en motocicleta lanzaron una granada en la Ferretería El Comienzo, que por fortuna no estalló, el alcalde Yahir Acuña Cardales le mandó un mensaje a los violentos.

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Les aseguró, sin rodeos, especialmente a los cabecillas de estructuras criminales de Clan del Golfo y Los Norteños, que “vamos por ustedes como lo hemos hecho desde el comienzo de nuestro gobierno y esta no va a ser la excepción”.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

El pronunciamiento del alcalde se produjo horas después del ataque con la granada que no estalló, pero que después, en la misma zona, el personal antiexplosivos de la Policía Nacional hizo detonar de manera controlada, lo que fue valorado, con aplausos, por parte de la comunidad.

Las autoridades investigan si el ataque estaría vinculado a la estructura Los Norteños y señalan que el hecho habría sido ordenado por alias ‘Alirio’. “Los tenemos en video y tenemos altos indicios, por su modus operandi, de que son de esa estructura criminal. Los vamos a capturar rápidamente y los vamos a judicializar”, advirtió el alcalde Yahir Acuña Cardales, al tiempo que enfatizó en que “no vamos a permitir que atropellen e intimiden a la ciudadanía”.

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En el sector de los hechos habrá un puesto de vigilancia policial permanente que mantendrán hasta que los responsables, que procesarán por terrorismo, sean capturados.