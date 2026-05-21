La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas en contra de 9 policías, uno de ellos un alto oficial, por la masacre del corregimiento Chochó, en la ciudad de Sincelejo, en la que perdieron la vida tres jovencitos.

Leer más: Acuerdo entre comunidad, Afinia y Alcaldía de Curumaní le pone fin al bloqueo en la Troncal de Oriente

La decisión de primera instancia proferida el 14 de agosto de 2024 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 y que fue confirmada, establece una sanción de destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de 19 años al teniente coronel retirado de la Policía, Benjamín Darío Núñez Jaramillo, quien para la época de los hechos, el 25 de julio de 2022, fungía como el tercero al mando del Departamento de Policía Sucre en el cargo de comandante de Seguridad Ciudadana.

Carlos Alberto Ibáñez, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz, jóvenes asesinados en Chochó.

Núñez, señalado de haber ocasionado la muerte de los jóvenes Carlos Alberto Ibáñez, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz, fue condenado además penalmente a la pena de 29 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, falsedad en documento público, privación ilegal de la libertad y manipulación, alteración o destrucción de elemento material probatorio que aceptó en un preacuerdo con la Fiscalía que lo procesó en Colombia tras lograr su deportación de México, país al que huyó tras cometer el triple crimen de los muchachos a los que señaló de ser miembros del Clan del Golfo.

Le puede interesar: Gobernador de Córdoba anuncia que la Feria de la Ganadería de este 2026 será la de mayor impulso económico

Otros afectados con la decisión

Además de Benjamín Núñez la Procuraduría también sancionó y destituyó al capitán Cristian Alberto Betancur Salamanca por el término de 15 años; a los patrulleros Eduard de Jesús De la Rosa, Uber Guillermo Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Leila Carolina Ávila Pestana y Diana Marcela Puerta Rodríguez con destitución de 13 años; y a los patrulleros Santiago Garavito Díaz y Rafael Paz Barboza la inhabilidad es de 11 años.

Núñez es señalado de haber ocasionado la muerte de los jóvenes Carlos Alberto Ibáñez, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz.

Con excepción del teniente coronel Benjamín Núñez, los demás uniformados tras recobrar su libertad retornaron a sus labores en la Policía Nacional, donde estaban activos, pero con esta decisión salen de la institución.

Lea además: Ataques con explosivos en el Sur de Bolívar dejan un soldado muerto y cinco heridos

En esta decisión el Ministerio Público también reconoce como víctima a Cindy Paola Sierra Monterroza “por cuanto presenció las agresiones contra su hermano José Carlos Arévalo Contreras, y fungió como testigo dentro de la actuación disciplinaria”.