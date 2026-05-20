El bloqueo que por más de 48 horas se registró en un tramo de la Troncal de Oriente, motivado por el inconformismo ciudadano frente a las constantes fallas en el servicio de energía eléctrica que les presta la empresa Afinia a los habitantes del municipio de Curumaní, Cesar, fue levantado gracias a un acuerdo.

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En una mesa de diálogo y concertación gestionada y liderada por el alcalde Hermes Martínez, la comunidad, la administración y la empresa Afinia lograron unos acuerdos en pro de la mejora del servicio de energía eléctrica.

Entre esos acuerdos están la reconstrucción y reconducción de 8 kilómetros de la línea de distribución eléctrica desde el corregimiento La Aurora hasta El Cruce de Chiriguaná; elevar ante el nivel directivo de Afinia la solicitud presentada por el alcalde municipal, la Personería y el Concejo Municipal, con el fin de evaluar la posibilidad de replantear el proyecto de adecuación de redes bajo una configuración diferente a la propuesta inicialmente por la empresa mediante medida bicuerpo; establecer un canal de comunicación permanente y una mesa de trabajo integrada por representantes de Afinia, la alcaldía, Ministerio Público, gobernación, Personería, Concejo y comunidad, para realizar seguimiento a los compromisos y socializar las acciones que se ejecutarán.

Además, quedó establecido que las irregularidades detectadas durante la ejecución de los proyectos serán tratadas sin cobros tecnológicos a los usuarios.

Cortesía Bloqueo en Troncal de Oriente, en Curumaní, Cesar.

El alcalde Hermes Martínez destacó la importancia del diálogo y la concertación como herramientas fundamentales para avanzar en soluciones que beneficien a la comunidad.