Nuevamente en el sur del Cesar se registra el asesinato de una mujer. Esta vez el hecho sucedió en cercanías del puente Comunal, de la vereda Caño Minas, municipio de San Martín, el pasado sábado 16 de mayo.

Lea: Acción militar dejó una persona muerta en el sur del Cesar

La víctima fue identificada como Yolanda Celis Martínez, por la documentación que llevaba consigo; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han establecido de dónde era oriunda, qué actividad ejercía y los móviles del homicidio.

Asimismo, la Policía Nacional indicó que tuvo conocimiento del hecho por medio de trabajadores de la empresa Palmas del Cesar, quienes se percataron del cuerpo sin vida, y con impactos de arma de fuego en el rostro, a orillas de la carretera.

Lea: Se conoce nueva prueba de supervivencia de soldado cesarense secuestrado por las disidencias de las Farc

Los uniformados al llegar al sitio verificaron la información y procedieron a realizar la inspección técnica del cadáver. De igual manera buscan establecer cómo sucedió el crimen y quiénes fueron los autores. Primero buscan dar con los familiares de Celis Martínez a fin de conducir la investigación.

Es de indicar que esta es la segunda mujer asesinada en circunstancias similares en zona rural de San Martín. La primera fue identificada como Angie Lorena Cáceres Páez, de 23 años.