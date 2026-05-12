Las autoridades buscan establecer los móviles que derivaron el asesinato de Angie Lorena Cáceres Páez, de 29 años, cuyo cuerpo fue hallado en el kilómetro 2, del tramo vial que comunica a San Alberto, con San Martín, en el sur del Cesar.

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Esta mujer presentaba impactos de arma de fuego, golpes y estaba maniatada, lo cual hace presumir a la Policía Nacional que el crimen está asociado a actores criminales que operan en la región, en este caso Clan del Golfo y ELN.

El comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel William Morales Vargas, manifestó que se desarrollan pesquisas y temas investigativos logrando establecer la identidad de la occisa y que era oriunda del municipio de San Alberto.

Tras el hallazgo del cadáver, el cual se registró el pasado lunes 11 de mayo a tempranas horas de la mañana, funcionarios judiciales realizaron la inspección técnica del cadáver, que luego de su paso por Medicina Legal, fue entregado a sus familiares para las exequias que se llevaron a cabo este martes.

Trascendió que Angie Lorena Cáceres Páez era madre de dos menores de edad.