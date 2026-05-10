Hombres armados que se apostaron la noche del martes 5 de mayo en la Troncal, a la altura del municipio de Pelaya, en el Cesar, se robaron 14 camionetas de alta gama que eran transportadas en dos niñeras (camiones).

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El caso se conoció este domingo a través del expresidente Álvaro Uribe Vélez que lo denunció en sus redes sociales indicando que: “La guerrilla se robó dos niñeras (camiones) cargados con 14 camionetas doble cabina en Pelaya (Cesar) tipo 7:00 de la noche obligaron a los conductores a bajar las camionetas y se las llevaron y los cabezotes también, dejaron los trailers en la vía terciaria y amenazaron a las grúas que se contrataron para recoger los trailers q no podían ir por ellos”.

Comunidad informa:



“Este martes la guerrilla se robó dos niñeras (camiones) cargados con 14 camionetas doblecabina en Pelaya (Cesar) tipo 7 pm, obligaron a los conductores a bajar las camionetas y se las llevaron y los cabezotes tambien, dejaron los trailers en la via terciaria… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 10, 2026

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La gobernación del Cesar confirmó que el caso sí ocurrió, pero el jueves 7 de mayo, es decir, hace tres días.

Este caso se suma a otros tantos de inseguridad que se han registrado en esta zona del departamento del Cesar donde confluyen los grupos armados del ELN, disidencias de las Farc, Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, además de delincuencia común.