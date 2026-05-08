En la calle 16 B del barrio El Pupo, de Valledupar, hay tristeza por el asesinato de Odacir De Jesús Manga Pedroza, de 34 años, en hechos registrados el pasado jueves, en el parque del barrio Manantial, luego que la víctima saliera de un gimnasio.

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Las autoridades han señalado que el caso está en investigación conjuntamente entre la Sijín de la Policía Metropolitana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. Para ello, adelantan entrevistas con los testigos y verifican sí en el sector del crimen hay cámaras de seguridad que hayan captado el momento del asesinato y establecer las características del asesino.

Mientras las investigaciones avanzan, los familiares de la víctima piden que se esclarezcan los hechos.

Aris Manga, hermano del occiso, indicó que la información que tienen es que Odacir de Jesús iba saliendo del gimnasio cuando un hombre se le acercó por detrás y le disparó.

“Pues que sepamos nosotros no tenía problemas, era un pelao que vivía su vida normal y le dijo a mi mamá: ‘mamá ya nos vemos’, él se encargaba de mis papás porque él vivía con ellos. Pedimos a las autoridades que se esclarezcan los hechos, dicen que tenía antecedentes judiciales y no es así, somos unos pelaos sanos todos nos conocen aquí en el barrio y pueden dar fe de ello”, expresó Aris Manga.

Como se recodará las autoridades también señalaron que en las investigaciones preliminares establecieron que Manga Pedraza presuntamente recibió amenazas de la expareja de su actual compañera sentimental, esta versión está siendo corroborada.

“En el barrio Manantial se presentó un sicariato de una persona que salía de un gimnasio y cerca de este lugar y fue abordada por otra persona y sin mediar palabras le dispara en varias oportunidades. Se activaron las reacciones de la policía judicial, y la Fiscalía junto con la Sijín están en la investigación para recaudar elementos materiales probatorios”, dijo el comandante encargado de la Policía Metropolitana, teniente coronel Mauricio Torres.