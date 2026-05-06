En horas de la tarde de este miércoles 6 de mayo se registró un ataque con arma de fuego en contra de la garita principal de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como ‘La Tramacúa’, el cual quedó registrado en cámaras de seguridad.

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En las imágenes se observa como un sujeto en una motocicleta de alto cilindraje se acerca al establecimiento y dispara en repetidas ocasiones.

El suceso fue confirmado a este medio de comunicación, por fuentes directas del INPEC. Señalaron además que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

“La noche anterior conocimos un panfleto con mensajes amenazantes a la institución”, añadió la fuente.

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Es de indicar que este hecho se da en medio de presuntas amenazas del grupo delincuencial ‘Los Pepes’, originarios de Barranquilla, que se opone al traslado de Digno Palomino, máximo jefe de esta estructura criminal, quien en la actualidad permanece recluido en la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita, en Boyacá.