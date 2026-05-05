La polémica volvió a rodear al contratista Emilio José Tapia Aldana luego de su aparición en un evento del Festival Vallenato. Frente a los cuestionamientos, se pronunció a través de un comunicado manifestando su posición sobre los señalamientos por su participación en un acto público en Valledupar.

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En el comunicado, Tapia sostiene que el sistema judicial “no puede entenderse como un mecanismo de persecución perpetua, venganza o estigmatización indefinida de quienes han sido vinculados a un proceso judicial”.

Tapia, quien ha sido condenado en dos ocasiones por casos relacionados con corrupción, manifestó que ha atendido los llamados de la justicia y ha cumplido con los requerimientos establecidos.

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“He comparecido ante las autoridades, he asumido las consecuencias jurídicas derivadas de mis acciones y omisiones”, se lee en el comunicado, donde además afirma que ha colaborado y seguirá haciéndolo con las entidades competentes “en el esclarecimiento de otros hechos y conductas que resulten de interés para la justicia”.

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El contratista también defendió su derecho a la vida privada y a desenvolverse con normalidad en espacios sociales. “Como cualquier ciudadano, tengo derecho a desarrollar mi vida personal y familiar en condiciones de dignidad, tranquilidad y libertad, lo cual incluye participar en espacios sociales, recreativos y familiares sin que ello sea interpretado como una afrenta a la sociedad o motive campañas de señalamiento público”.

Asimismo, expresó su inquietud por el aumento en la intensidad de las críticas en su contra. “Resulta preocupante que determinadas reacciones excedan el legítimo debate ciudadano y terminen trasladándose a escenarios de hostilidad, descalificación y afectación”.

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Finalmente, Emilio Tapia hizo un llamado a la prudencia en la discusión pública y reiteró su respeto por las instituciones y las decisiones judiciales. “Hago un llamado a la mesura, al respeto y a la comprensión de los principios que inspiran un sistema de justicia orientado no únicamente a la sanción, sino también a la reintegración social”.