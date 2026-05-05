Solicitar la pensión antes de la edad habitual sí es posible en Colombia, pero no aplica para todos.

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Existe una figura dentro del sistema pensional que permite a ciertos trabajadores retirarse anticipadamente, siempre que puedan demostrar condiciones laborales especiales.

El proceso para acceder a este beneficio se realiza ante Colpensiones, ya sea de manera virtual o presencial. Para ello, es fundamental presentar el historial de cotizaciones y documentos que acrediten el tipo de trabajo desempeñado, especialmente si se trata de actividades clasificadas como de alto riesgo.

Harold Diaz Lara/Shutterstock El proceso para acceder a este beneficio se realiza ante Colpensiones, ya sea de manera virtual o presencial.

Este tipo de pensión busca compensar el desgaste que generan ciertos oficios. Por eso, está dirigida a personas que han trabajado en condiciones exigentes, como la exposición a sustancias peligrosas, radiación, temperaturas extremas o labores que implican un alto nivel de riesgo físico.

También entran en esta categoría ocupaciones específicas como los bomberos, controladores aéreos o personal encargado de la custodia de personas privadas de la libertad. En estos casos, el sistema reconoce que el impacto en la salud puede ser mayor que en otros trabajos.

Este tipo de pensión busca compensar el desgaste que generan ciertos oficios.

Quienes cumplan con estas condiciones pueden pensionarse desde los 55 años. Además, existe la posibilidad de reducir aún más esa edad si se acumulan semanas adicionales en actividades de alto riesgo, sin que el límite baje de los 50 años.

¿Cuántas semanas cotizadas deben tener?

Eso sí, este beneficio no elimina los requisitos del sistema general. Los trabajadores deben completar el número mínimo de semanas exigidas, que en el régimen público es de 1.300, y demostrar que al menos 700 de esas semanas corresponden a labores de alto riesgo.

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En Colombia, la pensión de vejez sigue rigiéndose por la Ley 100 de 1993, que establece edades de 57 años para mujeres y 62 para hombres. Sin embargo, esta modalidad especial se convierte en una alternativa clave para quienes han desempeñado trabajos que aceleran el desgaste físico y mental.

Incluso en casos donde existan inconsistencias en los aportes, la normativa permite proteger al trabajador, siempre que se logre comprobar la naturaleza de las funciones realizadas.

Quienes cumplan con estas condiciones pueden pensionarse desde los 55 años.

En ese sentido, la jubilación anticipada no es una decisión voluntaria común, sino un derecho pensado para equilibrar las condiciones de quienes han enfrentado mayores exigencias laborales a lo largo de su vida.

¿Cómo puede hacer el proceso?

Lo puede realizar a a través de la plataforma digital de Colpensiones o de manera presencial en sus oficinas. Primero debe buscar los documentos que requieren y llevarlos.