La modernización del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz sigue avanzando. El Gobierno nacional, a través de la Aerocivil, dio a conocer este martes que se está trabajando en los últimos detalles de la nueva sala de equipajes nacionales, que sería puesta en operación el próximo 29 de mayo.

“Reafirmamos nuestro compromiso con Barranquilla. Están avanzando las obras de la nueva sala de llegadas nacionales, un espacio moderno y eficiente para mejorar la experiencia”, comentó.

Dicho esto, las obras en proceso abarcan la instalación de rieles para las bandas transportadoras de equipaje que hacen falta en esta zona.

Según lo anunciado por la Aerocivil, este primer paquete de obras incluye también ascensores nuevos, escaleras eléctricas, y sistemas de climatización con tres equipos tipo chiller de 50 toneladas cada uno, para un total de 150 toneladas de enfriamiento.

Se espera que, una vez finalizada, la nueva área de llegadas contribuya a descongestionar espacios y a brindar un servicio más ágil y moderno a los usuarios.

Paralelamente, la Aerocivil trabaja en la ejecución de obras en el muelle internacional tienen que avanzar para su puesta en funcionamiento desde el 20 de junio del presente año.

El cronograma de trabajo también establece que el nuevo ingreso de migración, con ascensor y escalera eléctrica, estará en operación para esta misma fecha.

Por su parte, el corredor estéril, área de acceso restringido situada después del puesto de seguridad y hasta la aeronave, que separa el flujo de pasajeros y garantiza que nadie acceda sin control previo, programada para su entrega el 8 de julio.

Cabe recordar que actualmente también se trabaja en las obras en el componente del lado aire con demarcaciones en las pistas y ayudas visuales con una inversión adicional de $12 mil millones.