En medio de la controversia que envuelve el proceso de desalojo en el antiguo inmueble de Titos Bolos, ubicado en el norte de Barranquilla, la Sociedad de Activos Especiales confirmó este martes que la subasta del predio también continúa en firme, pese a las múltiples acciones judiciales interpuestas por los ocupantes de las instalaciones.

En ese sentido, afirmó que la diligencia de desalojo se llevará a cabo el próximo 7 de mayo de 2026 a partir de las 8:00 de la mañana, conforme a los procedimientos legales vigentes.

“Este desalojo obedece a la necesidad de frenar un detrimento patrimonial de más de $2.200 millones en cánones de arrendamiento sin pagar y otros incumplimientos al contrato inicial firmado con el hoy ocupante irregular”, explicó Constanza Jiménez Calderón, directora de seguimiento y control de liquidaciones de la Sociedad de Activos Especiales.

Aclaró que el “el inmueble, actualmente administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y vinculado a procesos de extinción de dominio, ha sido objeto de controversias jurídicas debido a su ocupación por parte de una congregación religiosa, la cual ha alegado presuntas afectaciones a sus derechos fundamentales”.

Sin embargo, confirmó: “Las decisiones de los jueces han respaldado la continuidad del proceso de comercialización”.

También, mencionó que estas acciones se hacen en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 372 del 9 de marzo de 2026, mediante la cual se ordena el ejercicio directo de las facultades de policía administrativa para la entrega real y material del activo, ya fue notificada la diligencia de desalojo del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 040-110570, ubicado en la Carrera 51 B No. 94-110, sector San Rafael, en Barranquilla”.

Activos por Colombia reiteró que el proceso de comercialización del inmueble avanza conforme a la ley, garantizando el respeto por las decisiones judiciales y el debido proceso, y que la subasta del bien se mantiene como parte de la estrategia de administración eficiente de los activos del Estado.