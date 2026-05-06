Funcionarios del CTI de la Fiscalía, en apoyo con la Segunda Brigada del Ejército y la Policía Metropolitana de Barranquilla, dieron cumplimiento a una orden de captura emanada por un juzgado de esta ciudad en contra de Leyner Johan Altamar Cabrera, conocido con el alias de Leyner, señalado como presunto autor material del homicidio del menor Danilo Andrés Ramírez Barrios.

La detención se llevó a cabo en el Camino Adela de Char, centro asistencial en el que el hombre permanecía internado desde días atrás a raíz de un ataque a golpes.

De acuerdo con las autoridades, Altamar Cabrera deberá responder por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego.

Según la investigación, alias Leyner estaría vinculado al grupo delincuencial organizado Los Costeños y operaría bajo las órdenes de alias El Menor. Las autoridades lo señalan como dinamizador de homicidios en sectores como Rebolo, Los Trupillos, San Roque y Montes, en el suroriente de Barranquilla.

El caso que motivó su captura corresponde al asesinato del menor de 17 años Danilo Andrés Ramírez Barrios, ocurrido el pasado 23 de abril en el barrio Rebolo. La víctima era reconocida en su comunidad por haber sido Rey Momo Infantil del Carnaval del Suroriente de 2024 y por su participación en la cumbiamba El Mambacazo.

Redes Sociales Danilo Andrés Ramírez Barrios

De acuerdo con la versión de la Policía, Ramírez Barrios se dedicaba a la labor de cobradiario y fue atacado a disparos el pasado jueves 23 de abril, a eso de las 9:50 de la noche, en la carrera 29 con calle 17 del barrio Rebolo. A ese lugar habría llegado a cobrar una deuda de un cliente que se resistía a pagar.

Al parecer, el menor le pidió al deudor que pagara la totalidad del dinero, el cual rondaba los 180 mil pesos, y en medio de la discusión fue atacado a tiros.

En su momento, policías que atendieron el caso indicaron que: “según la información suministrada por la zona de atención, al lugar llegó un sujeto a pie quien, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y disparó contra la humanidad de otro masculino, dejándolo herido en el sitio”.

No obstante, luego del paso de minutos, se conocieron más detalles alrededor del hecho asociado a un tema de intolerancia y no a un caso de sicariato como se le dio tratamiento inicialmente.

Pero además, la Policía confirmó la detención de Leyner Johan Altamar Cabrera, de 34 años, como presunto autor del ataque a tiros contra Danilo Andrés Ramírez. El hombre habría sido atacado por la comunidad luego de disparar contra el joven.

La institución armada señaló tanto víctima como victimario fueron trasladados al Nuevo Hospital Barranquilla, y después al menor se le dio traslado hasta la Clínica Murillo, el centro asistencial donde finalmente se produjo su deceso la noche del martes 28 de abril.

A través de publicaciones en redes sociales, el operador Carnaval del Suroriente lamentó el deceso del menor de edad.

“El Carnaval del Sur Oriente está de luto. Despedimos con profundo dolor a nuestro Rey Momo Infantil 2024, Danilo Ramírez Barrios; quien con su alegría dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Su luz y su sonrisa vivirán por siempre en nuestro carnaval”.