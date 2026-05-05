La muerte de la subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño, comandante de la estación de Policía en el municipio de Providencia, se conoció durante la tarde del pasado sábado 2 de mayo.

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El cuerpo de la oficial fue encontrado sin vida hacia las 2:10 p. m., poco después de que concluyera la formación correspondiente al tercer turno de vigilancia. La subteniente fue ubicada en su lugar de residencia, situado dentro de las instalaciones de la institución policial, en la Avenida Circunvalar, sector Agua Dulce, en el sitio conocido como Hotel El Encanto.

La situación generó preocupación cuando varios integrantes de la fuerza pública intentaron comunicarse con ella por teléfono para informar las novedades del relevo de turno, sin lograr establecer contacto.

Asimismo, ante la conmoción provocada por el hecho, tanto en la isla como al interior de la institución, la Policía Nacional se pronunció este lunes 4 de mayo, expresando su respaldo y solidaridad con los familiares de la subteniente.

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La entidad indicó que, tras confirmarse el deceso, “se activaron de manera inmediata los actos urgentes en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal, autoridades competentes”, con el fin de adelantar las investigaciones bajo parámetros de “total rigor técnico y científico” que permitan esclarecer las causas de la muerte.

Además, la institución señaló que se iniciaron procedimientos internos para determinar lo ocurrido.

Asimismo, el comunicado destacó: que, “de manera paralela, y en estricto respeto por la autonomía de las autoridades judiciales, se dio apertura a una indagación previa por parte de la Inspección General y la Justicia Penal Militar”. También reiteró su “compromiso con la transparencia, la objetividad y la neutralidad en el desarrollo de las investigaciones, así como con el respeto irrestricto por el debido proceso”.

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Y añadió que “ninguna hipótesis será descartada ni validada sin el soporte probatorio correspondiente”.

Por otro lado, el documento también menciona que se dispuso un acompañamiento integral a los familiares de la oficial, incluyendo su traslado al lugar de los hechos y apoyo psicosocial y jurídico.

En su pronunciamiento, la institución reafirmó su política de cero tolerancia frente a conductas que atenten contra la dignidad de sus integrantes y aseguró que continuará colaborando con las autoridades encargadas para esclarecer lo sucedido. Por su parte, el Departamento de Policía de San Andrés trabaja en establecer si hubo intervención de terceros en las horas previas al hallazgo.

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Este fue el comunicado que emitió la Policía Nacional sobre los hechos.

Aunque en un inicio se contempló la hipótesis de una autolesión, los familiares de la subteniente han rechazado públicamente esta versión a través de distintas plataformas.

Leidy Marciales, hermana de la subteniente, manifestó en entrevista con Noticias Caracol su rechazo frente a la hipótesis inicial del caso, aludiendo a posibles antecedentes de acoso que, según ella, debían ser conocidos por los mandos de la oficial.

Según la hermana de Jenyfer Alexandra Marciales Londoño, la subteniente había regresado recientemente de Barranquilla. En su relato indicó que “las versiones que nos dan es que fue a plena luz del día, con un arma de fuego, que la encuentran con una herida. Es extraño que en el comando de Policía pasen estas situaciones”.

Y añadió que “se había presentado una situación de acoso laboral que mi hermana había hecho público ante sus mandos en la Policía, en este caso, había sido por un superior de ella”.