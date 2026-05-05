La crisis financiera del sistema de salud en el país continúa escalando y ya tiene efectos visibles en Bogotá, donde el cierre de clínicas y servicios esenciales comienza a impactar directamente la atención de los pacientes.

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En las últimas horas, dos actores relevantes del sector, la Liga Colombiana contra el Cáncer y el grupo Medical, confirmaron la suspensión de operaciones en varias de sus sedes debido a deudas acumuladas que hacen inviable su funcionamiento.

El problema, según ambas entidades, radica en la falta de flujo de recursos provenientes de las EPS y del ADRES, lo que ha deteriorado progresivamente su capacidad operativa.

La Liga Colombiana contra el Cáncer suspende atención en sede del norte de Bogotá

El director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer, Carlos Cubides, confirmó en diálogo con ‘Blu Radio’ el cierre de la seccional Bogotá ubicada en la calle 116 con carrera 15. La decisión se tomó tras cerca de dos años de intentos fallidos por recuperar una deuda cercana a los 4.000 millones de pesos, principalmente con las EPS Sanitas y Famisanar. El directivo explicó que “ya no es sostenible en 2 años sin tener respuesta de pagos”.

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Si bien la sede nacional y otras seccionales siguen operando, el cierre impacta los programas de prevención: allí se practicaban unas 4.000 atenciones mensuales de detección temprana.

Cubides advirtió además que “el resultado final es que en este momento no hay un pago efectivo”, lo que pone en riesgo la continuidad de una labor que se ha desarrollado durante 54 años.

El grupo Medical anuncia el cierre de clínicas por deudas que superan los 300.000 millones

El panorama es aún más complejo en el caso del grupo Medical. Su gerente, William Aristizábal, informó el cierre de cuatro clínicas y la suspensión de múltiples servicios de alta complejidad en Bogotá, como consecuencia de una cartera morosa que asciende a 300.000 millones de pesos.

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Entre los principales deudores se encuentran la Nueva EPS, con 40.000 millones de pesos, Sanitas con 25.000 millones, además de obligaciones pendientes por parte del ADRES.

Aristizábal describió la situación como insostenible y resumió la crisis con una frase contundente: “la magia no da para más”. Según explicó también a ‘Blu Radio’, el problema estructural del sistema de pagos agrava la situación: “se prestan los servicios, se facturan 100 pesos y le giran cinco y todos los meses lo mismo y la cartera sube y sube”.

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Adicionalmente, como consecuencia de esta crisis, Medical confirmó el cierre de sedes como Toberín, la ubicada en la calle 94 y Santa Juliana. Además, se suspendieron servicios críticos en Kennedy, incluyendo la unidad de cuidados intensivos y neurocirugía.