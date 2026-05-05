La Fiscalía informó este martes en un comunicado que en articulación con la Policía y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), identificó a siete personas señaladas de explotar sexualmente a menores de edad, a través de plataformas virtuales, entre otras conductas ilícitas.

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“Las evidencias indican que seis de los involucrados presuntamente contactaban a niños, niñas y adolescentes en Medellín, la mayoría de su entorno familiar cercano o vecinos del sector donde vivían, y en medio de engaños los instrumentalizaban para producir material audiovisual con contenido explícito, el cual compartían a enlaces en Estados Unidos por sistemas de mensajería instantánea con fines comerciales”, se lee.

Agrega el ente acusador que otros de los posibles responsables, “el ciudadano mexicano Cein Quezada Ríos, al parecer, ubicaba a menores de edad en inmediaciones de los colegios y los convencía de desplazarse a su lugar de residencia para someterlos a distintos vejámenes de tipo sexual, a cambio de sumas que oscilaban entre 80.000 y un millón de pesos”.

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La Fiscalía, en articulación con @PoliciaColombia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI_HQ), identificó a siete personas señaladas de explotar sexualmente a menores de edad, entre otras conductas ilícitas perpetradas en Medellín (Antioquia).… pic.twitter.com/RTgRqklJkR — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 5, 2026

Ante esto, fiscales de la Unidad de Delitos priorizados contra Niñas, Niños y Adolescentes (Uenna) y Caivas de Medellín imputaron a estas personas, según su presunta responsabilidad, los delitos de demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años, acceso carnal abusivo, uso de menores de edad para la comisión de delitos, acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, pornografía con menores de 18 años agravada y proxenetismo con menor de edad.

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Por ello, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Entre tanto, varios de los menores de edad instrumentalizados por sus padres y otros familiares fueron recuperados y puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos, indicó el ente de investigación penal.