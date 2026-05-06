Utilizando las herramientas que ofrece la tecnología, la alcaldía de Montería instaló un “showroom” (sala de exhibición) permanente, donde los monterianos podrán recorrer, conocer y apropiarse del nuevo pulmón verde que se construye en la ciudad con el Parque Botánico Las Lagunas, a través de herramientas de realidad extendida.

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La innovadora propuesta invita a los ciudadanos no solo a conocer los alcances y espacios que tendrá la primera fase del proyecto, sino también a vivir una experiencia interactiva mediante la realidad extendida.

Además, podrán admirar la maqueta física creada por estudiantes del programa de Arquitectura de la UPB Montería, la cual también se encuentra instalada en el lugar.

“Vamos a habilitar un sistema de agendamiento para que los estudiantes de colegios públicos y privados, así como de todas las facultades que quieran venir, de Arquitectura, Ingeniería, entre otros programas, puedan vivir la experiencia del parque, se enamoren del proyecto y se imaginen allí en los próximos meses, disfrutando de este nuevo pulmón verde que le estamos dejando a la ciudad”, informó el alcalde Hugo Kerguelén García.

Las instituciones educativas y universidades públicas y privadas podrán programar visitas guiadas para que sus estudiantes interactúen con el modelo digital del parque. La alcaldía habilitará un calendario en línea para que los interesados puedan agendar la visita, a la que podrán asistir grupos de máximo 30 personas.

Además de generar apropiación ciudadana del proyecto desde sus primeras etapas, el alcalde indicó que esta novedosa estrategia, aplicada por primera vez en un proyecto de ciudad, busca fortalecer la educación ambiental, mostrando cómo la conexión con la biodiversidad y el diseño urbano sostenible puede integrarse al modelo de desarrollo de Montería, poniendo la naturaleza en el centro, eje que caracterizará al Parque Botánico Las Lagunas.