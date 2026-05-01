El departamento de Córdoba prende motores desde ya con la feria ganadera, por ello para este sábado 2 de mayo programó, a partir de las 6:00 de la tarde, el llamado Gran Fandango Departamental.

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La cita, de acuerdo con el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, es en todas las plazas principales de los 30 municipios del departamento, para vivir una gran fiesta musical y cultural que hará sonar a Córdoba al mismo ritmo.

Este evento es uno de los tanto abrebocas de la edición 64 de la Feria Nacional de la Ganadería que se desarrollará del 5 al 15 de junio de este 2026.

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“Queremos que la Feria se sienta en todo el departamento. Por eso invitamos a las familias cordobesas a salir mañana sábado a las plazas principales de sus municipios, a disfrutar del fandango y a celebrar juntos nuestras tradiciones”, expresó Zuleta Bechara.

Por su parte el secretario de Cultura de Córdoba, Liam Puche, destacó que, por orientación del gobernador esta iniciativa busca vincular a los municipios y hacer que la cultura llegue a cada rincón del departamento.

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Le agradeció a los alcaldes, secretarios y directores de Cultura de los municipios que se sumaron a esta iniciativa, resaltando su compromiso para que el Gran Fandango Departamental llegue a las plazas principales y se convierta en una celebración de todos los cordobeses.