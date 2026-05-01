En el Auditorio Cultural de la Universidad de Córdoba, en la ciudad de Montería, se llevó a cabo el foro ‘Emergencia Nacional: escenarios de acción ante la crisis social y económica generada por el frente frío’.

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Fue un espacio en el que la academia, gobierno y territorios se encontraron para plantear soluciones frente a la crisis por el frente frío que azotó en el mes de febrero a este territorio del Caribe dejando más de 100 mil damnificados en 25 de los 30 municipios que lo componen.

En la instalación del evento la decana de la facultad de Ciencias Básicas, Jennifer Lafont Mendoza, destacó el papel de la academia como agente activo en la transformación social, de allí que el foro buscó comprender la magnitud de la crisis e impulsar acciones concretas desde el conocimiento científico y la articulación interinstitucional, priorizando la protección de las comunidades más vulnerables.

Por su parte, el vicerrector de Investigación y Extensión, Deivis Luján Rhenals, contextualizó la gravedad de la emergencia al recordar que 25 de los 30 municipios de Córdoba resultaron afectados por inundaciones derivadas de frentes fríos atípicos. Las cifras evidencian la dimensión del impacto: cerca de 53 mil familias afectadas, 150 mil personas damnificadas y 17 fallecidos, además de múltiples barrios de Montería y zonas rurales anegadas.

Frente a este panorama, el directivo resaltó la respuesta institucional de Unicórdoba, que ha estructurado un plan de acompañamiento basado en cinco líneas estratégicas: recuperación del sector agropecuario y pesquero, seguridad alimentaria, gestión del riesgo y restauración de ecosistemas, ordenamiento alrededor del agua y soberanía sanitaria. Una apuesta que integra capacidades científicas y técnicas para atender la crisis de manera integral.

El foro, organizado por el Departamento de Geografía y Medio Ambiente, el Instituto Regional Del Agua (IRAGUA) y el Instituto de Investigaciones Geográficas y Ambientales del Caribe (GeoCaribe), incluyó dos paneles centrales. El primero abordó la relación entre gestión del riesgo y emergencia económica, analizando las decisiones institucionales y las problemáticas sociales derivadas del fenómeno climático.

Allí participaron expertos como Nancy Alfonso Bernal, de la UNGRD, y el profesor unicordobés Rubén Darío Godoy, quien insistió en la necesidad de replantear el ordenamiento territorial.

Godoy fue enfático al señalar que el crecimiento urbano en zonas ribereñas continúa siendo uno de los principales factores de vulnerabilidad. “El río es para contemplarlo, no para desarrollarlo urbanísticamente”, advirtió, al tiempo que llamó a fortalecer los instrumentos de planificación como los POMCA y POT, orientando la expansión hacia zonas seguras y sostenibles.

El segundo panel centró la discusión en los desafíos de gobernar en medio de la crisis, explorando mecanismos para garantizar respuestas inmediatas y soluciones estructurales.

En este espacio participaron el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo Arenas; el líder comunitario Juan José López Negrete; el alcalde de Tierralta, Jesús David Contreras, y el profesor e investigador Unicordobés Teobaldis Mercado.

En su intervención, Carrillo reiteró la disposición del Gobierno Nacional para trabajar de manera articulada con la Universidad de Córdoba, reconociendo su papel como un “brazo científico fundamental” para la prevención y atención de emergencias. “Sí, absolutamente sí”, afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de fortalecer esta alianza.

El foro también contó con la participación de alcaldes de distintos municipios de Córdoba y la región Caribe, representantes de comunidades, estudiantes, docentes y medios de comunicación, consolidándose como un escenario plural de diálogo y construcción colectiva.