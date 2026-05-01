Un video impresionante donde muestra un violento ataque hacia una monja en Jerusalén se hizo viral en redes sociales.

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La publicación la hizo la policía israelí y en el material audiovisual se observa la agresión ocurrida en plena vía pública. El hecho tuvo lugar en la zona de la Tumba de David.

En las imágenes, el hombre sigue a la religiosa, que estaba caminando normal, antes de empujarla al suelo. Posteriormente, se aleja por unos segundos y regresa para golpearla mientras se encontraba indefensa, hasta que varias personas que transitaban por el lugar intervinieron para detener la agresión.

Captura de pantalla Hombre agrede brutalmente a una monja en Jerusalén

Las autoridades informaron que el presunto responsable, un hombre de 36 años, fue capturado tras recopilar pruebas en el lugar y utilizar herramientas tecnológicas para su identificación. El caso es investigado como un delito de agresión con posible motivación racista, según confirmó la policía.

El detenido será presentado ante un tribunal en Jerusalén, donde se solicitará extender su permanencia en custodia mientras avanzan las investigaciones. La institución reiteró que cualquier acto de violencia, especialmente contra figuras religiosas, es considerado de máxima gravedad.

Imágenes muestran a un israelí agrediendo a una monja cristiana en la Jerusalén ocupada ayer. pic.twitter.com/as69DI83wK — Palestina Hoy (@Palestinahoy01) April 30, 2026

El ataque ocurre en un contexto preocupante. De acuerdo con organizaciones locales, los incidentes contra comunidades cristianas han aumentado significativamente en los últimos años, incluyendo agresiones físicas, insultos y actos de vandalismo contra símbolos religiosos.

Distintas instituciones condenaron lo sucedido. La Escuela Francesa de Investigación Bíblica y Arqueológica, donde trabaja la monja, calificó el hecho como un acto de violencia sectaria. Asimismo, autoridades académicas y diplomáticas expresaron su rechazo, advirtiendo sobre el crecimiento de la intolerancia religiosa en la región.