Un grupo de abuelitas se hicieron virales en redes sociales al mostrar espontáneamente un baile del ‘Rey del Pop’ durante la premier de su película.

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Cuando terminó la película las señoras decidieron dejarse llevar por la música y transformar el espacio en algo completamente distinto.

Entre risas y pasos improvisados, bajaron por los pasillos como si estuvieran en una pista de baile, sorprendiendo a quienes presenciaban el momento.

X @Diario_Cambio Abuelitas bailando en sala de cine.

Estaban bailando muy emocionadas Don’t Stop ‘Til You Get Enough, uno de los temas más icónicos del artista.

La canción, conocida por su energía contagiosa, fue suficiente para que las protagonistas olvidaran cualquier formalidad y simplemente disfrutaran.

Aunque no se conoce dónde fue grabado el grato momento, los cibernautas le celebraron el entusiasmo.