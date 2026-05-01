En medio de operativos de control y vigilancia, la Policía Nacional inmovilizó 22 motocicletas tras detectar la realización de piques ilegales en jurisdicción del municipio Puerto Colombia, Atlántico.

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El procedimiento se llevó a cabo la noche del jueves 30 de abril sobre la Vía al Mar, donde un grupo de motociclistas se encontraba participando en carreras clandestinas, una práctica que pone en riesgo la vida de conductores y peatones.

De acuerdo con las autoridades, durante la intervención también se impusieron comparendos a varios de los infractores por violar normas de tránsito, en el marco de las acciones para contrarrestar este tipo de conductas ilegales en las vías del departamento.

La Policía reiteró que estos operativos continuarán desarrollándose de manera constante, especialmente en puntos donde se ha evidenciado la presencia recurrente de motociclistas realizando maniobras peligrosas y competencias no autorizadas, tales como El Malecón y El Faro.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para respetar las normas de tránsito y evitar participar en este tipo de actividades, que no solo generan alteraciones al orden público, sino que también pueden terminar en accidentes fatales.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente en corredores viales estratégicos con el fin de prevenir nuevas concentraciones de motociclistas dedicados a los llamados ‘piques’, reforzando así la seguridad vial en el área metropolitana.