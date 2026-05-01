El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno convocará en los próximos días a una asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol. Dicho anuncio del jefe de la cartera de Hacienda se dio a conocer luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara en el último Consejo de Ministros la convocatoria.

En la agenda de dicha convocatoria habrá un punto decisivo y no tan fácil de realizar: los ajustes a la junta directiva.

Dentro de ello, el jefe de Estado dijo en su momento: “Los miembros que delegué en la junta, y que son mayoría, piensan sacar transitoriamente a Ricardo Roa. Les dije que se asustaron con las amenazas uribistas y de Cambio Radical de que los gringos buscan sacarlo”.

Aquí hay que resaltar que esta junta directiva la integra nueve miembros; varios estaban alineados con la posición del Gobierno en materia de manejo de la política de hidrocarburos y el rechazo a la extracción con fracking, por lo que el tema no es fácil para la compañía.

De acuerdo con información de medios nacionales, hay dos candidatos que podrían salir de la junta, pero por presiones a quien debe nominarlos.

Es el caso de Ricardo Rodríguez Yee, figura como miembro independiente, pero fue puesto en la junta en representación de las regiones productoras de hidrocarburos, quienes serían las que podrían recibir la presión para removerlo.

Otro viene siendo Luis Felipe Henao, quien fue puesto en el equipo directivo por los accionistas minoritarios, entre los que están principalmente los fondos de pensiones, también podría ser otro nombre en la lista de los que el Gobierno quiere cambiar. Para ello, tendría que ejercer presión para que postularan un nuevo representante.

Otro tema que se puede tocar en la asamblea extraordinaria es la situación de Ricardo Roa, en el que Ecopetrol le autorizó una licencia no remunerada y un periodo de vacaciones para que atienda los procesos judiciales que enfrenta.

En esas noticias, el vocero de la Asociación de Accionistas Minoritarios, Luis Carlos Orejanera, señaló que la designación de Juan Carlos Hurtado como presidente encargado, no garantiza independencia, al afirmar que el presidente Petro ha seguido interviniendo de alguna manera y que el funcionario hace parte del Gobierno nacional.