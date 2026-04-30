Barranquilla y su área metropolitana (únicamente Soledad) siguen aumentando sus indicadores de mercado laboral. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo para el trimestre de enero a marzo del presente año fue del 10 %.

Según la entidad, esto representó un descenso de 0,8 puntos porcentuales si se hace la comparación con el mismo periodo de 2025 cuando estaba en 10,8 %.

En términos de cifras, este territorio pasó de tener 901 mil personas con empleo a 908 mil, con un aumento de 7 mil si se hacen las comparaciones con los periodos anteriormente mencionados.

A su vez, se presentó una leve reducción de las personas desempleadas. Según el Dane, se pasó de 109 mil a 101 mil, con una diferencia de 8 mil personas que dejaron de ser desempleadas.