La reciente determinación de la Corte Constitucional de frenar de forma parcial la aplicación del impuesto al patrimonio en determinados casos ha provocado una amplia reacción dentro del sector productivo colombiano. Aunque la medida ofrece un alivio transitorio para las entidades sin ánimo de lucro y las empresas en liquidación, los gremios sostienen que la medida sigue representando un riesgo para la solidez financiera de muchas compañías en el país.

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Asimismo, la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, fue contundente en una entrevista con Mañanas Blu. “Era elegir entre pagar la nómina o pagar el impuesto”.

Pese a que la Corte avanzó al detener parcialmente el cobro, Gutiérrez insiste en que la medida no ataca el origen del problema. En su opinión, el decreto que estableció el impuesto presenta fallas de fondo y no cumpliría con las exigencias legales necesarias para su implementación.

“Hay unos cuestionamientos de fondo que persisten y afectan a todo el aparato productivo del país”, expresó y también puso en duda la meta de recaudo estimada en 8,4 billones de pesos.

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El efecto del impuesto no hace distinción entre el tamaño de las empresas. Según el Consejo Gremial, la medida impacta tanto a grandes empresas como a medianas, muchas de ellas con activos que superan los 10.000 millones de pesos, pero sin disponibilidad de liquidez inmediata.

Asimismo, Gutiérrez puso como ejemplo al sector energético, al señalar que “hay proyectos de generación solar que están en construcción, sin ingresos, y hoy no tienen con qué pagar ese impuesto”. Esta situación podría frenar inversiones clave en un momento en el que el país avanza en la transición energética y enfrenta además fenómenos climáticos como El Niño.

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Empresas bajo presión: salarios o impuestos

Uno de los mayores cuestionamientos del gremio empresarial está relacionado con la ausencia de planeación tributaria. De acuerdo con sus críticas, la implementación no dio tiempo suficiente para ajustar las finanzas .

“Se decreta un día y a los cuatro días siguientes se causa. Esto no tiene ningún tipo de lógica económica” expresó Gutiérrez.

Ante este panorama, varias compañías han tenido que tomar decisiones difíciles para mantener su operación. En muchos casos, la prioridad ha sido garantizar el pago de la nómina por encima de las obligaciones fiscales. “Muchas decidieron pagar la nómina”.

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Especialistas señalan que este tipo de decisiones puede comprometer no solo la estabilidad financiera de las empresas, sino también el empleo y la competitividad del país a mediano plazo.

Además, las universidades privadas (consideradas entidades sin ánimo de lucro) recibieron un alivio tras la suspensión provisional de la segunda cuota del impuesto.

Por otro lado, el director ejecutivo de ASCUN, Óscar Domínguez, explicó que la medida representa un respiro importante para el sector educativo. “Se quedan congelados cerca de 70 mil millones de pesos, lo que permite aliviar la contratación de docentes y la infraestructura académica”.

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No obstante, el impacto previo ya había dejado huella en varias instituciones, que tuvieron que usar recursos provenientes de matrículas para cumplir con la primera cuota, afectando su funcionamiento normal. “Lo que hicieron las universidades fue coger parte de ese recurso y pagarlo en un impuesto, porque era la única manera de cumplir”.

Incertidumbre hacia el futuro

Pese a la suspensión parcial, el panorama sigue siendo incierto tanto para empresas como para universidades, que hoy enfrentan un “limbo jurídico” sin claridad sobre futuras obligaciones o posibles devoluciones de lo ya pagado.

A esto se suma que el recaudo ha sido inferior a lo proyectado: de los 4 billones de pesos esperados en la primera cuota, solo se han recaudado alrededor de 2,4 billones, lo que refleja las dificultades de pago en el sector productivo.

Finalmente, el Consejo Gremial insisten en que se requiere una revisión de fondo. “Ojalá la Corte adopte una solución definitiva que no afecte la inversión, el empleo y la competitividad”, manifestó Natalia Gutiérrez.