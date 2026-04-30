Este jueves a partir de la 1 de la tarde, el Banco de la República se reunirá para decidir sobre cuál será la nueva tasa de interés de política monetaria.

Dicha reunión ha tenido una antesala de mucha tensión, puesto que en la última sesión, no participó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, cuando el emisor colombiano decidió aumentar en 100 puntos básicos su tasa de interés, dejándola en 11,25 %. La postura del jefe de la cartera de Hacienda fue de rechazo absoluto en la mayoría de los miembros de la junta directiva quienes han venido aumentando la tasa debido al incremento de la inflación.

En ese sentido, más allá si hay participación gubernamental o no, los analistas del mercado ya cuentan con sus previsiones para la reunión de este 30 de abril. Dentro de ello, señalan en su mayoría un aumento de 50 puntos básicos, en un contexto en el que consideran que parte del ajuste ya se ha realizado en decisiones anteriores.

El equipo de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá, aseguró que esperan que la junta del Emisor vuelva a aumentar la tasa de interés, aunque en una magnitud menor, de 50 puntos básicos.

“Esto implica que se controlen los precios y que haya independencia por parte del banco central frente al resto de agentes públicos o participantes de la economía”, señaló el banco.

A su vez, desde el Banco de Occidente, la perspectiva es similar a las expectativas presentadas por el Emisor, ya que esperan que la tasa se ubique en 11,75%. “Estamos esperando un incremento de 50 puntos básicos en la tasa de interés, de 11,25% a 11,75%. En buena medida, esto responde al comportamiento de la inflación, que volvió a acelerarse”, señaló David Cubides, economista jefe del banco.

Por su parte, desde el Grupo Cibest (Bancolombia), la previsión es mayor, dado que ellos esperan un aumento de 75 puntos básicos, llevándola al 12 %.

“La combinación de inflación elevada, episodios de reversión y expectativas desalineadas, refuerza la necesidad de una postura monetaria restrictiva por un periodo prolongado”, dijo Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas del Grupo Cibest.