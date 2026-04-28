La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) anunció que junto al Gobierno nacional invertirán más de $50.000 millones – del Fondo de Estabilización de Precios del café – para adquirir fertilizantes ante la aproximación del fenómeno de El Niño, el cual podría afectar la producción del importante producto.

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Ante esto, Fedecafé destinará $40.000 millones y el Gobierno aportará los $10.000 millones restantes.

De acuerdo con el gremio, con estos recursos se garantizará la fertilización y la renovación de 421 municipios. Por su parte, los recursos del Gobierno serán destinados a cafeteros de 208 municipios de los 629 municipios cafeteros del país.

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“Es de gran ayuda esta cifra, ya que estos $40.000 millones permitirán apoyar no solo la fertilización, sino la renovación de los 421 municipios del país”, indicó la agremiación.

Pero esto no es todo, según la Federación Nacional de Cafeteros, el caficultor aportará 70 % y el programa 30% para la fertilización en áreas renovadas y productivas; adicional, se destinada un bono por equidad de 5% para mujeres y jóvenes.

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El gremio señaló que a causa del fenómeno de El Niño se pueden presentar problemas en las floraciones, calidad del grano y rendimiento del cultivo.