El precio del dólar en Colombia para este martes 28 de abril inició con un promedio de $3.643, lo que significó un aumento de $50 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.593,17.

La divisa estadounidense cotiza al alza y tocó niveles no vistos desde hace dos semanas cuando se cotizó en $3.631,49, esto en un entorno en el que el carry trade sigue la pauta, flujos de inversionistas que entran a Colombia atraídos por las altas tasas del Banco de la República.

Por su parte, Wall Street abrió este martes en terreno mixto por segundo día consecutivo, con el S&P 500 y el Nasdaq a la baja tras el estancamiento de las negociaciones para un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y después de conocerse un informe que apunta a menores ingresos y usuarios de OpenAI de lo esperado.

Tras el inicio de la sesión, el Dow Jones subía hasta los 49.276 puntos, mientras el S&P 500 cedía un 0,47 %, hasta los 7.140 enteros, y el Nasdaq retrocedía un 0,98 %, hasta las 24.642 unidades.

El presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó a sus asesores que no está satisfecho con la propuesta de Irán para reabrir el estrecho y poner fin a la guerra, según The New York Times.

El diario señaló que no quedó claro cuál era exactamente el motivo de su rechazo.

La información sobre una nueva propuesta impulsó el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), que subía un 3,62 % en la apertura, hasta los 99,86 dólares por barril.

En el plano corporativo, los inversores siguen atentos a un informe del Wall Street Journal sobre OpenAI.

Aunque la firma no cotiza en bolsa, el diario aseguró que su directora financiera, Sarah Friar, advirtió al consejo de administración de que la empresa podría tener dificultades para afrontar futuros contratos de computación si sus ingresos no crecen con suficiente rapidez.

Según el Wall Street Journal, el consejo ha revisado en detalle los acuerdos sobre centros de datos en los últimos meses y ha cuestionado los esfuerzos del consejero delegado, Sam Altman, por obtener aún más capacidad de procesamiento.