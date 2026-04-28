El cine barranquillero recorre el mundo. Del 17 al 25 de abril, la ciudad de Lugano, Suiza fue el escenario de la 15ª edición del Festival de Cine Other Movie, un espacio donde convergen cineastas consagrados y talentos emergentes que empiezan a trazar un camino exitoso en el séptimo arte.

Lea Compositores se toman el Festival de la Leyenda Vallenata

En esta ocasión el talento colombiano, específicamente barranquillero, brilló en la categoría de Video Corto Animado, con el cortometraje ‘Where is Berlin’ que fue galardonado con el Primer Lugar.

Bajo la Dirección de Augusto Méndez y la dirección de arte e ilustración de Mattheo Osorio (ENIAT), talentos barranquilleros que llevan más de cinco años desarrollando esta idea que en un principio fue un boceto, hasta darle forma a lo que es hoy, una obra reconocida y premiada internacionalmente.

‘Where is Berlin’ se trata de una pieza de animación adulta, ambientada en Hope City, una decadente metrópolis de estética Cyberpunk.

Aquí El salto entre el guion y la literatura: los escritores audiovisuales que se toman la FILBo

La trama sigue a Ian, quien se encuentra con una secta que interpreta misteriosos pulsos de radio cósmicos como si fuese la voz de Dios.

El hallazgo de un enigmático cubo desencadena una transformación que desafía tanto su percepción de la realidad como sus creencias más profundas.

Cortesía Mattheo Osorio (ENIAT), director de arte.

El talento detrás de ‘Where is Berlin’

Augusto Méndez: Director del estudio audiovisual Black Mambo Films. Radicado en Estados Unidos, es un artista cineasta que ha liderado proyectos de animación y bandas sonoras junto con su esposa, ⁠Laura Méndez, quien se desempeñó como productora de dicho cortometraje.

Además Él es Anant Ambani, el multimillonario indio que quiere trasladar los 80 hipopótamos

Mattheo Andres Osorio Salas, (ENIAT), Diseñador Gráfico de la Universidad Autónoma del Caribe, especializado en diseño de personajes e Ilustración para animación. Su visión estética fue clave para consolidar el universo visual de la obra.