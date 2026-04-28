Luego del ofrecimiento de las autoridades de Puerto Colombia y de Policía de una recompensa de hasta $40 millones por información de los autores del atentado sicarial en Colinas del Sol, investigadores de la institución armada han obtenido algunas pistas con relación a ese hecho de sangre ocurrido la tarde de este lunes 27 de abril y que dejó gravemente herida a una bebé y a sus dos padres.

Recordemos que hacia las 4:40 p. m., uniformados de vigilancia de la Policía Metropolitana fueron alertados de unas detonaciones de arma de fuego en una de las zonas de invasión del municipio.

Al subir en moto hasta el sitio conocido como Colinas del Sol los uniformados encontraron gravemente heridos dentro de un rancho de tablas a Andrés Felipe González Pérez, de 32 años y conocido como alias El Cabe; a su pareja Yorgelis Carolina Reyes German, de 25 años, y a la bebé de ambos de solo 20 días de nacida.

Como pudieron, los policías prestaron los primeros auxilios a la pareja y la recién nacida, trasladándolos en las mismas motocicletas hasta el Hospital de la población.

En las primeras indagaciones, vecinos de la pareja manifestaron a las autoridades que dos sujetos habían entrado a pie hasta la ubicación del rancho y, tras ingresar de manera salvaje, dispararon contra González Pérez y su familia, quienes se encontraban descansando. Luego de eso, huyeron de la zona en motocicletas conducidas por cómplices.

Ahora, después de un análisis de información, las autoridades tendrían como principales sospechosos del atentado a alias Matius y alias El Pavo, presuntos integrantes de la banda delincuencial ‘Los del Pueblo’, que opera en Puerto Colombia bajo el mando de alias Salchichón, un individuo con pasado en el Clan del Golfo.

Al parecer, el móvil del ataque a tiros estaría relacionado con la venta de estupefaciente, teniendo como base que el hombre herido a bala junto a su familia aparentemente pretendía abandonar el negocio y los atacantes lo obligaban a vender el estupefaciente.

Cabe reseñar que en diciembre de 2024, en el marco de un proceso Investigativo priorizado contra el Clan del Golfo, denominado ‘Los Invisibles’, se adelantó un allanamiento en el rancho donde se cometió el reciente ataque al tener indicios de que allí se manejaban drogas.

En ese sentido, la Policía Metropolitana indicó que Andrés Felipe González Pérez tiene cinco anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, por tráfico de estupefaciente, hurto y concierto para delinquir.

Por otro lado, la institución armada señaló que la bebé y sus padres permanecen bajo observación médica en la Clínica PortoAzul Auna.