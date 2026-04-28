Dos hombres resultaron heridos por arma de fuego en un atentado registrado en la mañana de este martes 28 de abril en el barrio Valle, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

Los lesionados fueron identificados como Néstor Fernando Rodríguez Salcedo, de 34 años, y David Gutiérrez Acuña, de 39, quienes fueron trasladados a la Clínica Adelita de Char, donde reciben atención médica.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se presentó hacia las 10:30 a.m. en la carrera 20B con calle 64C, momentos en que las víctimas se encontraban al interior de una peluquería del sector.

Según testigos, un sujeto llegó hasta el lugar y, desde la parte externa del establecimiento, desenfundó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones, al parecer, contra Néstor Rodríguez. En medio del ataque, el otro hombre también resultó herido.

Las autoridades indicaron que Rodríguez Salcedo registra una anotación judicial por el delito de estafa, con fecha del 23 de mayo de 2018. Asimismo, información recopilada en el sector señala que presuntamente estaría vinculado a actividades ilícitas como la comercialización de sustancias estupefacientes y el hurto.

Detectives de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla adelantaron los actos urgentes e iniciaron labores investigativas, incluyendo la verificación de cámaras de seguridad en la zona, con el fin de esclarecer los móviles del atentado e identificar a los responsables.