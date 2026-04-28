Este martes, la Alcaldía de Soledad, a través de la Secretaría de Educación, hizo un llamado a los padres de familia y acudientes del municipio a estar muy atentos a las actividades que realizan sus hijos en redes sociales.

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Esto, luego de que se detectara la circulación de retos virales en plataformas como TikTok, entre ellos contenidos conocidos como ‘Tiroteo Mañana’ o el ‘Reto del acetaminofén’, los cuales pueden causar daño físico y mental, generando además caos en la comunidad educativa.

La alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez reiteró la importancia del trabajo conjunto entre familia e instituciones educativas para garantizar la seguridad de los menores.

“Desde la Administración Municipal hacemos un llamado respetuoso pero firme a los padres de familia para que acompañen, orienten y supervisen el uso de las redes sociales de sus hijos. La protección de nuestros estudiantes es una responsabilidad compartida y no bajaremos la guardia ante ningún riesgo”, comentó la alcaldesa.

Desde la Secretaría de Educación, el área de Convivencia Escolar viene adelantando charlas pedagógicas y actividades formativas en las instituciones educativas oficiales así como acciones de sensibilización en los hogares.

La Alcaldía aseguró que estas van “enfocadas en la prevención y en la identificación temprana de cualquier situación que pueda representar un riesgo para los estudiantes, evitando que se vean involucrados en este tipo de contenidos virales”.

Por su parte, la secretaria de Educación, Carolina Correa Gallardo, destacó el compromiso del sector educativo frente a esta labor preventiva: “Nuestros docentes y rectores están alertas y comprometidos con el bienestar de los estudiantes. A través de estrategias pedagógicas seguimos promoviendo el uso responsable de las redes sociales y la sana convivencia en nuestras instituciones educativas”.

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Finalmente, la Alcaldía de Soledad hizo un llamado a los padres de familia y acudientes a trabajar de la mano con las instituciones educativas, promoviendo el diálogo y la orientación en casa sobre el uso responsable de las redes sociales.