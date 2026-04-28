Por un daño en la subestación Nueva Barranquilla de ISA ENERGIA, en la mañana de este martes 28 de abril más de 100 mil personas estuvieron varias horas sin servicio de energía en el norte de la capital del Atlántico.

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Lo que se supo es que en dicha subestación se presentó “un evento técnico” a las 5:35 a.m. que ocasionó la desconexión de uno de los transformadores de alta potencia.

“Nuestro equipo técnico se encuentra realizando las revisiones correspondientes para identificar la causa y restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, se lee en el comunicado de Air-e en el momento del incidente.

Varias horas después, Air-e informó que ISA ENERGIA logró superar el evento técnico al interior de la subestación Nueva Barranquilla.

El servicio de energía se irá normalizando con la puesta en marcha de los distintos circuitos.