Barranquilla encontró en los libros un plan que convoca a grandes y chicos. Durante su primer fin de semana, el Gran Outlet de Libros reunió a cerca de 10.000 visitantes y alcanzó la venta de aproximadamente 3.000 ejemplares, en una respuesta que deja ver cómo la lectura sigue ganando espacio en la ciudad.

Con más de 500.000 libros nuevos y originales disponibles desde los $5.000, el evento ha abierto sus puertas a una audiencia amplia. Con precios pensados para todos los bolsillos, el evento ha logrado reunir a lectores de distintas edades, desde niños hasta adultos, en un mismo espacio donde los libros se vuelven protagonistas.

El flujo de visitantes aumentó durante el fin de semana, con un incremento superior al 35% frente a días habituales en centros comerciales.

En promedio, se vendió un libro por cada tres asistentes, de acuerdo con las cifras entregadas por la organización.

Qué libros prefieren los lectores y qué descuentos ofrece el Gran Outlet de Libros

Las categorías más buscadas incluyen literatura juvenil, desarrollo personal y libros infantiles, que concentran gran parte de la demanda.

El evento ofrece descuentos que oscilan entre el 20% y el 70%, lo que amplía las opciones de compra para los asistentes.

Los visitantes encuentran una oferta diversa de títulos a precios reducidos, con alternativas para distintos intereses y edades.

Dónde está ubicado el Gran Outlet de Libros en Barranquilla

El Gran Outlet de Libros se realiza en el Centro Comercial Parque Alegra, con atención al público entre las 9:00 a. m. y las 8:00 p. m.

El espacio recibe a los asistentes a lo largo del día, quienes recorren los stands y revisan la oferta disponible.

El evento estará abierto hasta el 19 de abril y proyecta superar las 20.000 visitas al cierre de la temporada.