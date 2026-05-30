La modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz dio un nuevo paso este viernes con la apertura de su nueva sala de equipajes nacionales, que pretende brindar un mejor servicio a los usuarios

Las nuevas instalaciones cuentan con un completo sistema de aire acondicionado, ascensores, ayudas visuales y múltiples bandas transportadoras.

Al respecto, el director general de la Aerocivil, Luis Martínez Chimenty, mencionó que este es el primer hito de renovación de la terminal.

“Esto nos ayudará a mejorar el servicio porque había muchas quejas entre los usuarios, pero ya estamos encaminados en terminar el lado tierra de nuestro aeropuerto de Barranquilla”, puntualizó.

De igual manera mencionó que el plan de choque proyecta entregar la zona del muelle internacional en el mes de julio.

“Estamos actualmente renovando el muelle internacional, el cual ya cuenta con sus nuevas escaleras eléctricas y ascensores, vamos a hacer la instalación de más de 170 toneladas de aire acondicionado y unas ayudas visuales, eso es lo que nos falta para ponerlo a prueba y también hacer su apertura a mitad de año”, confirmó.

Asimismo, se prevé que la sala de migración y el denominado “corredor estéril”, el pasillo de acceso restringido que conecta la seguridad con las aeronaves, sean entregados en septiembre.

“Lo más importante de estas dos obras es que luego de entregar la sala de equipajes nacionales cerca de 60 trabajadores en ese frente se van a trasladar hacia acá”, aseguró.

Sumado a esto, Chimenty aclaró que hubo una inversión cercana a los $54 mil millones para las obras del lado tierra. “Inicialmente se hizo una inyección de recursos por $34 mil millones”.

Mientras tanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, quien visitó las instalaciones de la terminal este viernes, mencionó la importancia de seguir ampliando las capacidades de esta terminal que opera para la capital del Atlántico y luego se adicionaron otros $18 mil millones.

“Uno de los efectos de la política económica que ha querido promover el Gobierno es el crecimiento de vuelos nacionales, porque así se demuestra que cada vez más familias colombianas tienen ingresos para su vida cotidiana”, declaró.

En ese sentido, mencionó que esta es una oportunidad para el crecimiento económico del área metropolitana de Barranquilla.

“Aquí en Barranquilla nació la vanguardia libre y el desarrollo de la aviación, y acá tiene que seguir progresando el trabajador y sus negocios. Ojalá que Soledad y Malambo también crezcan de la mano de esta gran mole aeroportuaria”, dijo.

Nuevas inversiones

La Aerocivil dio a conocer una inversión de $300 mil millones para la seguridad operacional del Ernesto Cortissoz.

“Esto nos servirá para las ayudas visuales, los sistemas de inteligencia y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la terminal. Queremos un cambio en el aeropuerto y que los usuarios tengan un mejor servicio”, aseguró el director general de la entidad, Luis Martínez Chimenty.

Explicó que “una buena parte de los nuevos recursos que se obtendrán para estas inversiones se va a lograr con la gestión de los predios del aeropuerto”.

Puso de presente: “Se redactó una nueva resolución sobre los arrendamientos de bienes inmuebles de la Aerocivil en todo el país, para que podamos arrendar todos esos espacios sin tantas restricciones y hacer una gestión de los activos de la entidad con el fin de aumentar los ingresos”.

Con respecto a lo anterior, Chimenty aclaró que “el proceso se materializará después de que acaben las elecciones y la Ley de Garantías que restringe la contratación y modificaciones durante estos comicios”.

Esta casa periodística pudo conocer que la Aerocivil pretende impulsar estos procesos con el cambio de la Resolución 01417 del 2024, que establece el procedimiento relacionado con el arrendamiento de inmuebles.

Cabe resaltar que esta norma regula la solicitud para el uso de estos espacios por parte de personas naturales, entidades públicas y personas jurídicas, a través de certificados de responsabilidad financiera, fiscal y estados financieros, declaraciones de renta, entre otros requisitos.

Futuro de la terminal

Ante los cuestionamientos que existen por el futuro de la terminal aérea, la Aerocivil confirmó que los procesos de contratación para las próximas obras en el aeropuerto estarán disponibles para que cualquier contratista pueda acceder a la convocatoria, con previo cumplimiento de todos los requisitos necesarios.

En ese sentido, el director general de la entidad se refirió también a la posibilidad de que el Distrito de Barranquilla asuma la operación de algunas áreas de la terminal.

“Ellos pueden aplicar a las convocatorias si quieren, así como otras entidades, no hay problema con que asuman esas obras si cuentan con la capacidad para ganar el contrato, pero no se ha tocado una posible cesión de las áreas”, dijo Luis Martínez Chimenty.

También, en medio de esta incertidumbre por el estado actual del aeropuerto Ernesto Cortissoz se viene gestando la Iniciativa Privada (IP) Puerta de Oro, que tiene el principal objetivo de dinamizar el proceso de modernización de la terminal aérea, para atender de manera eficaz el creciente número de pasajeros y carga que se moviliza anualmente por las instalaciones.