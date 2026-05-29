La entrega hace parte del proceso de renovación impulsado por la Administración distrital y el gremio transportador, con el fin de ofrecer un servicio más eficiente, moderno, cómodo y sostenible para los usuarios.

A través de su cuenta en X, el mandatario destacó que la inversión supera los 60 mil millones de pesos y que los nuevos vehículos cuentan con aire acondicionado y tecnología amigable con el medioambiente.

“Estos buses con aire acondicionado llegan para mejorar la experiencia de quienes cada día se movilizan por la ciudad para trabajar, estudiar o cumplir sus sueños. Ya renovamos la flota de Transmetro y ahora avanzamos con la transformación del sistema colectivo”, expresó Char.

El alcalde aseguró que uno de los principales objetivos de esta renovación es brindar mayor dignidad y comodidad a los ciudadanos frente a las altas temperaturas que se registran en la ciudad. Además, indicó que el proyecto continuará con la incorporación de más vehículos en los próximos años.

Con esta nueva entrega se completaron los primeros 100 buses que fortalecerán la operación del Transporte Público Colectivo en Barranquilla y su área metropolitana, beneficiando a más de 540.000 pasajeros y mejorando las condiciones de movilidad en distintos corredores de la ciudad.

La modernización de la flota ha sido posible gracias al modelo SIBUS y al esquema autosostenible del Factor de Calidad (FQ), herramientas que permiten organizar la operación del transporte público colectivo, optimizar las rutas y avanzar en la transformación progresiva del sistema.

Los nuevos vehículos cuentan con aire acondicionado, mayor comodidad para los usuarios y tecnología diésel Euro 6, una de las más avanzadas en materia ambiental, que permite reducir significativamente las emisiones contaminantes y aportar a una movilidad más limpia y sostenible para Barranquilla.

Con esta estrategia, el Distrito busca consolidar un modelo de transporte más seguro, organizado, eficiente y amigable con el medioambiente.