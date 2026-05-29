Las más recientes cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) evidencian una mejora en los indicadores del mercado laboral de Montería durante el trimestre móvil febrero–abril de 2026.

Le puede interesar: Más de 6.000 uniformados garantizarán la seguridad electoral en Cesar y La Guajira

La ciudad registró una tasa de desocupación de 10,6%, reduciéndose 0,8 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior, cuando fue de 11,4%. Con este resultado, Montería se ubica como la segunda ciudad con menor desempleo de la región Caribe.

A pesar de las inundaciones de los primeros meses del año, Montería continúa creciendo en empleo. Este resultado refleja una apuesta sostenida por la generación de ingresos, la atracción de inversión y la creación de oportunidades, demostrando que cuando hay articulación y trabajo conjunto, la ciudad avanza incluso en la adversidad.

Vea aquí: Liberan al empresario Brayan Forero tras más de un año de su secuestro en el sur del Cesar

Asimismo, el informe destaca que la población ocupada aumentó en 6.042 personas, pasando de 174.821 a 180.863 trabajadores, mientras que la tasa de ocupación creció 1,5 puntos porcentuales y se ubicó en 57%.

Al comparar el trimestre móvil febrero-abril de 2023 con el mismo período de 2026, Montería pasó de 168.257 a 180.863 personas ocupadas, lo que representa la generación de 12.606 nuevos empleos. Este resultado equivale al 47% de la meta establecida en el Plan de Desarrollo en materia de ocupación laboral.

Lea también: Policía rescató a menor de edad que habría sido abusada sexualmente

Otro de los indicadores destacados fue la reducción de la informalidad laboral, que pasó de 61,3% a 57,2%, una disminución de 4,1 puntos porcentuales frente al mismo período de 2025.

Las cifras también muestran una reducción de la población desocupada, que pasó de 22.468 a 21.411 personas, mientras que la tasa global de participación aumentó de 62,6% a 63,8%, reflejando una mayor vinculación de los ciudadanos al mercado laboral.

Le sugerimos: Gustavo Petro se va de la Presidencia sin resolver la crisis de inundaciones en la Mojana y la falta de agua en La Guajira

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, destacó que estos resultados son consecuencia de una apuesta decidida por la generación de oportunidades y la dinamización de la economía local. “Estos indicadores nos muestran que Montería sigue avanzando. Detrás de cada empleo recuperado hay una familia que mejora su calidad de vida, un emprendedor que crece y una ciudad que sigue construyendo oportunidades. Seguiremos trabajando para fortalecer la inversión, impulsar el emprendimiento y generar las condiciones para que más monterianos accedan a un empleo digno”, afirmó el mandatario.

Kerguelén García reiteró que continuará impulsando programas de empleabilidad, formación para el trabajo, fortalecimiento empresarial y atracción de inversión, con el propósito de seguir generando oportunidades y consolidar a Montería como una de las economías más dinámicas del Caribe colombiano.