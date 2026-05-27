Por cuenta de las fuertes lluvias acompañadas de vientos huracanados y tormenta eléctrica que se registraron la noche del martes y que se extendieron hasta la madrugada de este miércoles en el departamento de Córdoba hay afectaciones en el suministro de energía.

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En esta mañana de miércoles 27 de mayo amanecieron sin energía los municipios de Chimá, Lorica, Cotorra, Cereté, Ciénaga de Oro, Momil, Moñitos y San Andrés de Sotavento.

De acuerdo con el reporte de la empresa Afinia hay daños en las redes de distribución y en razón a ello trabajan, a través del equipo técnico en las labores necesarias para el pronto restablecimiento del servicio de energía.