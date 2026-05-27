Con el propósito de seguir transformando vidas a través del deporte y la educación, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, lanzó la estrategia “Jaguares a la U”, una iniciativa que brindará oportunidades académicas a los deportistas del departamento.

El programa, liderado por la gobernación de a través de Indeportes, contempla alianzas con instituciones educativas para facilitar el acceso a programas técnicos, tecnológicos y profesionales. La estrategia inició con un convenio con el Instituto Tecnológico San Agustín, que ofrece descuentos de hasta el 75% para los beneficiarios.

Durante el lanzamiento, el mandatario destacó que esta iniciativa fortalece el deporte como herramienta de transformación social.

“Nuestros deportistas no solo compiten, también se preparan para la vida. Queremos que tengan la oportunidad de formarse y construir un mejor futuro”, afirmó.

El convenio no genera costos para el departamento e incluye acompañamiento académico, fortaleciendo el programa “Deportista Apoyado”.

Luis Gabriel Aldana Dumar, director de Indeportes Córdoba, aseguró que esta alianza representa un paso clave para garantizar oportunidades reales a los atletas más allá de las competencias.