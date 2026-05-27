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Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Con el propósito de seguir transformando vidas a través del deporte y la educación, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, lanzó la estrategia “Jaguares a la U”, una iniciativa que brindará oportunidades académicas a los deportistas del departamento.

El programa, liderado por la gobernación de a través de Indeportes, contempla alianzas con instituciones educativas para facilitar el acceso a programas técnicos, tecnológicos y profesionales. La estrategia inició con un convenio con el Instituto Tecnológico San Agustín, que ofrece descuentos de hasta el 75% para los beneficiarios.

Durante el lanzamiento, el mandatario destacó que esta iniciativa fortalece el deporte como herramienta de transformación social.

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“Nuestros deportistas no solo compiten, también se preparan para la vida. Queremos que tengan la oportunidad de formarse y construir un mejor futuro”, afirmó.

El convenio no genera costos para el departamento e incluye acompañamiento académico, fortaleciendo el programa “Deportista Apoyado”.

Luis Gabriel Aldana Dumar, director de Indeportes Córdoba, aseguró que esta alianza representa un paso clave para garantizar oportunidades reales a los atletas más allá de las competencias.