El pasado 25 de mayo la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes un informe detallado sobre las quejas y denuncias radicadas contra el presidente de la República, Gustavo Petro, por presunta participación indebida en política.

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La solicitud quedó consignada en un oficio fechado el lunes y firmado por el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, dirigido a la presidenta de este órgano legislativo, Gloria Elena Arizabaleta Coral.

En el documento, el Ministerio Público pidió que en un plazo de tres días se remita información detallada sobre cada una de las actuaciones relacionadas con las denuncias contra el mandatario. Entre los datos requeridos están:

Número de radicación.

Fecha de presentación de la denuncia o queja.

Nombre del denunciante o quejoso.

Síntesis de los hechos denunciados.

Estado procesal actual de cada actuación.

Nombre del representante investigador asignado.

Tras la solicitud del Ministerio Público, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes le respondió a la Procuraduría este miércoles que actualmente hay 10 procesos abiertos contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política.

Gloria Elena Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, le dijo además al procurador Eljach que: “Ahora bien, respecto de la información adicional requerida sobre cada una de las actuaciones, se precisa que la Procuraduría General de la Nación hace parte de los procesos que cursan ante esta Comisión respecto de los aforados constitucionales, razón por la cual tiene acceso a las actuaciones correspondientes dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales”, enfatizó.

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En medio de su respuesta, la congresista recordó que el Ministerio Público puede revisar el estado de los expedientes en las instalaciones de la Comisión de Investigación y Acusación.

“La consulta podrá realizarse directamente en horario de atención al público de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., previo agendamiento través del correo electrónico comision.acusaciones@camara.gov.co, conforme a los protocolos y disposiciones aplicables para el acceso a los expedientes y actuaciones procesales”, precisó.