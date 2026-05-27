En medio del calendario electoral de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil continúa desarrollando el plan general de auditoría de los sistemas que serán utilizados durante las elecciones presidenciales, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en el proceso democrático.

Bajo el mensaje “Abrimos nuestras puertas para cerrar todas las dudas”, la entidad ha insistido en que las auditorías al software electoral cuentan con la participación de partidos y movimientos políticos, organismos de control, auditorías independientes y misiones internacionales de observación.

De acuerdo con la Registraduría, los procesos de revisión incluyen los sistemas de preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados, así como plataformas relacionadas con la gestión de jurados de votación.

La entidad aseguró que el objetivo de este plan es permitir que cada etapa del proceso pueda ser verificada técnica y operativamente, garantizando que los sistemas funcionen de manera segura, trazable y transparente.

“Porque la transparencia no se dice. Se demuestra”, señaló la Registraduría en una de las piezas divulgadas recientemente sobre el proceso de auditorías.

Dentro de las revisiones se cuenta con la participación del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), auditores de sistemas de partidos políticos, misiones de observación electoral y entes de control.

Según explicó la Registraduría, uno de los componentes más importantes del proceso ha sido la exposición y disposición del código fuente de los softwares anteriormente indicados, permitiendo a los auditores validar el funcionamiento de los sistemas antes de las jornadas de votación.

La Registraduría ha insistido en que abrir estos procesos a la observación técnica, busca reducir la desinformación alrededor del sistema electoral y fortalecer las garantías democráticas de cara a los próximos comicios.

“Cada revisión, cada validación y cada auditoría fortalece la confianza en el proceso electoral”, señaló la entidad, reiterando que el propósito es permitir que el país conozca cómo funciona el sistema y cómo se verifican cada uno de sus componentes tecnológicos.

En paralelo, diferentes organismos y expertos han recordado que el sistema electoral colombiano mantiene componentes manuales y físicos en el conteo y escrutinio de votos, mientras que el software cumple funciones de apoyo en la consolidación y divulgación de la información electoral.