En redes sociales se suelen difundir cientos de dietas rápidas y rutinas de ejercicios extremos que prometen resultados inmediatos en cuanto a la intención de perder grasa abdominal. Sin embargo, muchos de los usuarios terminan frustrados por no conseguir lo deseado.

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Es por eso que la médica integrativa y especialista en nutrición Isabel Belaustegui se ha dedicado a informar de la mejor manera sobre las creencias populares sobre los famosos “cuadritos”.

Una de las afirmaciones de la experta, citada en Infobae, es que “hacer abdominales no sirve para eliminar barriga”. Asevera que la mayoría de estrategias tradicionales para bajar el abdomen son ineficaces.

La médica habla de un concepto llamado flexibilidad metabólica, que sería clave para poder perder grasa abdominal, descartando el esfuerzo físico excesivo y las rutinas de cardio prolongadas.

La especialista señala que el cuerpo humano tiene la capacidad de alternar entre el uso de glucosa y grasa como fuente de energía. Pero, cuando ese mecanismo se altera, el organismo se vuelve menos eficiente para quemar grasa, lo que favorece su acumulación, especialmente en la zona abdominal.

En esto, según lo que explica la experta, y replicado por el medio en mención, pueden aparecer problemas asociados como resistencia a la insulina, inflamación crónica y un mayor riesgo de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 o patologías cardiovasculares.

“Un michelín resistente es un síntoma de metabolismo alterado”, asegura Belaustegui. Apunta que la grasa abdominal no solo es un tema estético, sino un indicador de salud.

Por todo esto, la experta señala que la clave para perder grasa abdominal está en el trabajo muscular.

“La única forma de perder barriga es el entrenamiento de fuerza”, afirma la médica. Se refiere a trabajos con ejercicios como sentadillas, peso muerto o dominadas, pues activan procesos hormonales que facilitan la utilización de grasa como energía.

Belaustegui destaca que este tipo de entrenamiento es más eficiente que las rutinas basadas únicamente en correr o ejercicios aeróbicos prolongados, con resultados en menos tiempo y con mayor impacto metabólico.

Otras de las creencias que desmontó la médica experta es la de los abdominales como forma de quemar la grasa. Explica que la acumulación de grasa en esta zona debe entenderse como una señal de alerta del organismo más que como un simple problema estético.

Por último, recordó que los resultados más rápidos se verán con la combinación de entrenamiento de fuerza, hábitos alimenticios adecuados y un equilibrio hormonal saludable.