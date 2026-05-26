Durante un acto realizado en la playa recuperada de Santa Verónica, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, eligió al piloto barranquillero Juan Pablo Vega Dieppa como el primer embajador cultural del departamento.

La designación se dio en medio de un recorrido por diferentes proyectos estratégicos del departamento, donde el mandatario le enseñó al joven deportista importantes avances en materia de agua potable, infraestructural vial, turismo y vivienda social, obras que hoy impulsan la transformación del territorio.

El plan inició con la visita a las obras del Acueducto Regional del Norte y la Planta de Tratamiento de Agua Potable en el barrio Las Flores, proyectos que van a beneficiar a más de 1,6 millones de atlanticenses en municipios como Puerto Colombia, Malambo, Soledad, Baranoa, entre otros.

También el mandatario le mencionó al deportista que el proyecto también contempla nuevas plantas y alcantarillados en zonas rurales para asegurar que cada familia, sin importar dónde viva, tenga acceso a saneamiento básico de calidad.

“La transformación del Atlántico se nota”, enfatizó Verano, al destacar que el suministro de agua potable se traduce en dignidad y equidad en las comunidades. La inversión global supera los 700.000 millones de pesos.

Por su parte, ady Ospina, secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico, le explicó al deportista la trascendencia del Acueducto del Norte en el desarrollo del departamento y el bienestar de las comunidades.

“Aquí se está construyendo el acueducto más grande en el país, y el gran impacto positivo que va a tener sobre más de 1.600.000 de atlanticenses que se van a ver beneficiados en una cosa tan esencial para la transformación de la vida como es recibir agua potable”, indicó Ospina.+

Verano resaltó también las inversiones en infraestructura vial, que contemplan la construcción y mantenimiento de corredores estratégicos para fortalecer la competitividad e impulsar la economía del departamento.

Recalcó la millonaria inversión que va permitir la construcción de 115 kilómetros de vías nuevas y el mantenimiento de 340 kilómetros adicionales. “Entre esas obras se encuentra la de la segunda calzada Caracolí- Sexta Entrada, concebida como un gran corredor logístico, que presenta un avance del 23 % en ejecución”.

Puso de presente: “Estas vías reducirán costos logísticos, dinamizarán el empleo y garantizarán una movilidad segura y eficiente. “No son solo carreteras, son motores de la economía que ponen al Atlántico en la ‘pole position’ en infraestructura vial a nivel nacional”.

En materia turística, Verano destacó la recuperación del histórico Muelle de Puerto Colombia, el ordenamiento de playas como Salinas del Rey los avances de proyectos que buscan consolidar al Atlántico como destino de nivel internacional.

Además, se refirió a los resultados positivos del Muelle 1888, espacio que en su más reciente corte, entre enero y marzo del presente año, reseñó a 145.000 personas con su oferta de gastronomía internacional, y muy pronto el Mercado de la Sazón, también en Puerto especializado en gastronomía tradicional del Caribe colombiano.

Otro de las realizaciones obtenidas de los que fue enterado el joven deportista se relacionó con la transformación muchos hogares, gracias a viviendas dignas. Donde se mencionó que durante la administración de Verano ha entregado 2.400 mejoramientos de vivienda y proyecta alcanzar 10.000 en el cuatrienio.

Al concluir el recorrido el mandatario mencionó: “Juan Pablo hoy se convierte gran referente del deporte a nivel internacional en el automovilismo. Deporte difícil, complicado, complejo, pero él, con mucha disciplina, ha llegado a tener una figuración a nivel internacional. Por eso, lo que hemos querido es que él se convierta en una especie de embajador de nuestro departamento a nivel internacional.”

A su turno, Juan Pablo Vega Dieppa manifestó sentirse sorprendido por el impacto social y económico de las obras adelantadas en el departamento.

“Son proyectos muy importantes que generan orgullo y que voy a representar en el exterior con muchísimo entusiasmo”, señaló el piloto.

A sus 26 años, Vega Dieppa se ha consolidado como una de las grandes promesas del automovilismo colombiano. Su evolución técnica quedó demostrada en 2024, cuando alcanzó el subcampeonato en la Porsche Sprint Challenge Ibérica, competencia celebrada en escenarios de España y Portugal, logro que marcó el inicio de una carrera ascendente.

Vega Dieppa hará historia este año al convertirse en el primer colombiano en competir oficialmente en la Porsche Mobil 1 Supercup, certamen que se disputa en escenarios emblemáticos como Mónaco, Bélgica y Monza.

Su presencia en estas pistas no solo proyectará la imagen de Colombia, sino que también consolidará al Atlántico como cuna de grandes referentes deportivos de talla mundial.