Hay máxima tensión en la vía Cordialidad, a la altura del barrio Mundo Feliz de Galapa, donde decenas de manifestantes bloquean la vía con quemas y exigen respuestas por parte de la empresa Air-e Intervenida, a la cual exigen respuestas por las fallas en el servicio y el costoso recibo de energía.

Jeisson Gutierrez

EL HERALDO pudo registrar cómo, con quemas de llantas, colchones y ramas, bloquean el paso de los vehículos. Además hay una quema en un predio ubicado a un costado, lo cual también genera humo y dificultad para respirar.

Jeisson Gutierrez

Luis Carlos Jiménez Herrera, uno de los manifestantes, expresó que “lo que está pasando en nuestra urbanización Mundo Feliz, en Villa Olímpica es una injusticia. Air-e Intervenida nos está humillando por nuestro servicio público, porque nosotros no nos estamos negando a pagar la factura”, apuntó.

Jeisson Gutierrez

El ciudadano no pudo terminar de declarar pues fue a dirimir un conflicto con un motociclista que intentó pasar por el bloqueo y que fue golpeado por algunos de los manifestantes.

A esta hora no hay presencia de la fuerza pública en el sector y las tensiones siguen aumentando, mientras que se anuncia por parte de la comunidad que este miércoles habrá protestas en las oficinas de Air-e Intervenida en Barranquilla.