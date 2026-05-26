Hay máxima tensión en la vía Cordialidad, a la altura del barrio Mundo Feliz de Galapa, donde decenas de manifestantes bloquean la vía con quemas y exigen respuestas por parte de la empresa Air-e Intervenida, a la cual exigen respuestas por las fallas en el servicio y el costoso recibo de energía.
EL HERALDO pudo registrar cómo, con quemas de llantas, colchones y ramas, bloquean el paso de los vehículos. Además hay una quema en un predio ubicado a un costado, lo cual también genera humo y dificultad para respirar.
Luis Carlos Jiménez Herrera, uno de los manifestantes, expresó que “lo que está pasando en nuestra urbanización Mundo Feliz, en Villa Olímpica es una injusticia. Air-e Intervenida nos está humillando por nuestro servicio público, porque nosotros no nos estamos negando a pagar la factura”, apuntó.
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El ciudadano no pudo terminar de declarar pues fue a dirimir un conflicto con un motociclista que intentó pasar por el bloqueo y que fue golpeado por algunos de los manifestantes.
A esta hora no hay presencia de la fuerza pública en el sector y las tensiones siguen aumentando, mientras que se anuncia por parte de la comunidad que este miércoles habrá protestas en las oficinas de Air-e Intervenida en Barranquilla.