La candidata presidencial por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, en compañía de su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, realizará este viernes su cierre de campaña en la Plaza de la Paz de Barranquilla a las 4:00 de la tarde, de cara a la celebración de la primera vuelta electoral, que se cumplirá el próximo domingo 31 de mayo.

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Aunque se espera que la candidata Valencia estará acompañada por los congresistas y líderes políticos que respaldan su aspiración en la región Caribe, trascendió que el expresidente Álvaro Uribe no estará presente en el evento.

Al respecto, el senador Carlos Meisel realizó una invitación a todas las bases del partido y simpatizantes de este proyecto político a que participen del espacio.

“Invitamos a los amigos a que la escuchemos. Esto es una gran fiesta y ojalá así lo sea hasta el final. La democracia debe ser una gran fiesta. Vamos a estar allá acompañándola en el cierre, con todos los que pensamos que podemos unir al país y cambiar esta situación por la cual atravesamos”, comentó Meisel a EL HERALDO.

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Por el acto habrá un fuerte dispositivo de seguridad alrededor de la Plaza de la Paz, por lo cual se recomienda a transeúntes que acaten las recomendaciones de los agentes de Policía y orientadores de seguridad, que se desplegarán desde el mediodía de este viernes.