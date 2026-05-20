La región Caribe sigue siendo el epicentro de las temperaturas más altas del país, donde el termómetro por tercera semana consecutiva marca por encima de los 35°C en diferentes poblaciones, y la sensación térmica supera incluso los 42°C en las horas del mediodía.

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En Barranquilla, por ejemplo, se prevé una temperatura de 35°C para este miércoles, un calor intenso que prácticamente ha convertido a los abanicos y aires acondicionados en elementos de primera necesidad para refrescar el hogar y los lugares de trabajo.

La ola de calor ha hecho que se dispare hasta en un 40% la venta de equipos de refrigeración en la ciudad, debido a que los consumidores buscan tecnologías que permita mantener espacios frescos sin disparar las facturas eléctricas.

Los comerciantes de la ciudad reportan un destacado aumento en la venta de estos productos a lo largo del mes de mayo, que incluso supera a otras épocas calurosas.

El presidente de Asocentro, Gabriel Navarro, señaló: “Hemos conversado con comerciantes del centro de la ciudad, donde sectores como ventiladores, aires acondicionados, termos y artículos de refrigeración nos reportan un aumento entre el 30 y el 40% en sus ventas durante las últimas semanas, siendo que en anteriores olas de calor, los comerciantes del centro reportaban incrementos del 25%”.

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Por su parte, la presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, Sandra López, manifestó que “empresas reconocidas en la ciudad han informado del crecimiento de solicitudes de equipos residenciales y comerciales, impulsado por la constante ola de calor, no solamente en Barranquilla en la costa Caribe”.