De unos años para acá, ojos de colombianos y de extranjeros se han puesto sobre la capital del Atlántico. Esto se debe a las apuestas turísticas que ha lanzado el Distrito recientemente.

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Una de las más novedosas juega con los ambientes y le ofrece casi que “un todo en uno”. Se trata del BAQTour, un bus con dos niveles que, en un recorrido de 120 minutos, le permite conocer los lugares más virales de Barranquilla.

Su dinámica es ideal para quienes trabajan y solo cuentan con tiempo libre los fines de semana, pues funciona para el público de viernes a domingo. El punto de partida del bus turístico es el Gran Malecón.

Con el fin de ofrecer una buena experiencia tanto a propios como a visitantes, este plan opera por turnos: 11 de la mañana, 2 y 4 de la tarde.

Una local en los zapatos de un turista

EL HERALDO tomó el papel de un visitante más y vivió esta experiencia como quien se deja sorprender por los coloridos, el talento y los atractivos que tiene esta ciudad por ofrecer.

Lo primero que se observó fue el Museo a Cielo Abierto del Barrio Abajo. Allí, no solo se pudo apreciar como las paredes se convirtieron en lienzos permanentes, sino que también se escuchó cómo fue el proceso de reinvención del sector y se degustaron sabores propios como el de un raspao de kola.

Luego, tocó ponerse la camiseta del 11 veces campeón: Junior de Barranquilla. Al llegar a la Ventana de Campeones, el tiempo rindió tanto para visualizar el imponente monumento de 33 metros de altura que se inauguró en 2020, como para ver las modificaciones, placas, leyendas y otros homenajes que se le han añadido a este emblema deportivo con los nuevos títulos y con el pasar del tiempo.

La tercera parada fue un recordatorio de que ‘La Arenosa’ es la cuna de Shakira y Sofía Vergara. Si vive la experiencia, se dará cuenta de que al volver al Malecón, contará con un espacio para fotografiarse junto a estatuas de personajes representativos del Caribe.

Aunque son unos pocos minutos para vivir esta dinámica, este tiempo será suficiente para que se le despierten sensaciones como orgullo, ganas de mover las caderas y hasta nostalgia al recordar detalles de la historia local.

Y se cerró la mañana con la joya de la corona. Desde la Luna de Río, esta casa periodística pudo tener la mejor vista de uno de los tesoros naturales más preciados de esta región, el Río Magdalena. Un paseo guiado muy completo y cómodo para quienes nacieron en Barranquilla o quieren llevarse algo de ella.