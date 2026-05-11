En medio de la eucaristía en Bogotá por el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y la conmoción en el país por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia, en manos de las disidencias de las Farc, el presidente Gustavo Petro declaró duelo nacional.

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“Se decreta duelo nacional por el joven periodista Mateo Pérez y por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras”, se lee en la publicación del mandatario nacional en su cuenta de X.

Hay que recordar que el exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, falleció a los 64 años el pasado viernes 8 de mayo. El presidente Petro se pronunció en su momento lamentando la partida del también exministro y líder del partido Cambio Radical.

“Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mio, lamento que su seriedad en el debate desaparezca”, señaló el jefe de Estado el pasado viernes.

Por otro lado, el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda fue encontrado ese mismo viernes por una comisión humanitaria formada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo que se desplazó hasta la vereda de Palmichal, en Briceño, donde fue asesinado.

Sobre el asesinato, el presidente Petro también realizó una publicación en redes sociales: “Se ha encontrado el cuerpo del periodista y estudiante Mateo Pérez Rueda de 23 años, director del medio “El Confidente” de Yarumal que fundó desde el colegio y estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional sede Medellín. Fué asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez que es un grupo dividido del frente 36, hoy completamente fragmentado en diversos grupos delincuenciales. El asesinato ocurrió en la vereda el Hoyo del municipio de Briceño. Con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el gobierno. La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro".

Añadió en otra publicación: “He conversado con la señora Gloria, madre de Mateo y le he expresado mi pésame y hablaremos personalmente después. La zona de Briceño, San Andrés de Cuerquía y aledañas es de intensa confrontación entre grupos ilegales de minería ilegal y se ha convertido en la región con la mayor tasa de homicidios de Colombia. La comisión humanitaria de la cruz roja y la defensoría del pueblo con el apoyo del gobierno logró entrar a la zona y encontrar el cadáver. La policía nacional tiene orden desde varias semanas de fortalecer su presencia en esta zona y contar con el apoyo del ejército para erradicar los grupos que permanecen allí. La acción de la fuerza pública será eficaz”.