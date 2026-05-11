Si alguien conmueve más la pérdida de Germán Vargas Lleras es a su hija Clemencia con quien tuvo una relación muy cercana y que, además, le brindó una de las mayores alegrías en los últimos años: su hijo Agustín.

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“Vivió su vida al 120 %, que tanto en lo personal como en lo profesional hacía, pensaba y actuaba con contundencia”, relató la mujer en diálogo con Blu Radio este lunes 11 de mayo día en el que se cumplirán las exequias del exvicepresidente en Bogotá.

Clemencia dijo que pese a la dura batalla que le tocó librar a causa de un tumor que le fue diagnosticado recientemente, su apego a la espiritualidad hizo ameno sus últimos días. “Se va en paz porque ha sido un hombre justo, espiritualmente consagrado a Dios y con un legado que quedará marcado en la vida de más de 50 millones de colombianos”.

Pese a sus quebrantos de salud, aseguró Clemencia en la entrevista con la emisora, nunca llegó a victimizarse pues su filosofía de vida se basaba en aquel viejo refrán de “la procesión va por dentro”.

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Pero si algo le dio un vuelco a su vida fue la llegada de su nieto Agustín, hijo de Clemencia. Ser abuelo era un deseo que tenía desde hacía mucho tiempo y que recientemente le cumplió. “El sueño más grande de él se cumplió cuando nació Agustín y le pudimos dar ese regalo”.

Lo que lamenta la hija del quien fuera director de Cambio Radical es que Agustín crezca sin las enseñanzas ni la compañía de su abuelo. “Una de mis mayores tristezas es la falta que le va a hacer Agustín conocer las lecciones, los cuentos, todo lo que tenía mi papá por enseñarle”.

Para Clemencia una de sus mayores frustraciones fue ver cómo la Presidencia de Colombia le fue esquiva a su padre repetidamente teniendo en cuenta que era un “gran ejecutor” que conocía al dedillo el país.

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“Colombia fue muy injusto con Germán Vargas Lleras... a él por los motivos que fuera no se le permitió ser presidente de este país”, recordó.

Último adiós a Vargas Lleras: hora y lugar de la sepultura

Este lunes 11 de mayo la política y la ciudadanía en general se despedirá del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, fallecido el viernes pasado en Bogotá y cuyo cuerpo permanece en cámara ardiente en el Palacio de San Carlos, antiguo palacio presidencial y sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El cajón, cubierto con la bandera de Colombia y cargado por soldados del Batallón Guardia Presidencial, entró por la puerta principal del palacio, situado frente al Teatro Colón, en el centro de la capital colombiana el sábado.

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De la antigua sede del Ejecutivo colombiano hasta 1980 el féretro será trasladado hasta la Catedral Primada de Colombia donde a las 11:00 a. m. iniciará una eucaristía en su honor presidida por el cardenal emérito, Rubén Salazar, y el cardenal Luis José Rueda.