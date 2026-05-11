Hacia las 4:10 de la tarde de este domingo 10 de mayo se registró el homicidio de un joven en el barrio Primero de Mayo, en el municipio de Soledad.

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La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Jorge Armando Manotas Sánchez, de 26 años de edad.

De acuerdo con el reporte suministrado por la Policía, el joven se encontraba en la carrera 53 con calle 16, cuando se encontraba consumiendo estupefacientes. En ese momento fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

El parrillero esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabras, le asestó varios disparos en la cabeza, causándole la muerte en el acto debido a la gravedad de las heridas, para luego darse a la huida con rumbo desconocido.

De acuerdo con las investigaciones, Manotas Sánchez era reconocido en el sector como alias Chorri y era consumidor de estupefacientes. Asimismo, el occiso registraba una anotación judicial como indiciado por el delito de tráfico de estupefacientes.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y con ello, esclarecer los móviles del hecho de sangre.